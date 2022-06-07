阿富汗总统携钜款出逃？美报告：不可能

（法新社华盛顿6日电） 美国政府监督机构的报告指出，塔利班（Taliban）去年攻陷阿富汗首都喀布尔（Kabul）时，几乎确定阿国总统甘尼（Ashraf Ghani）未窃走国库巨款出逃。

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阿富汗重建特别督察长（Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction, SIGAR）办公室先前询问甘尼（Ashraf Ghani）问题，现在仍在等待答案，这份临时报告明天将公布。

2021年8月15日塔利班进军喀布尔时，甘尼仓皇逃离总统府、搭乘直升机离开。率先报导的政治新闻媒体Politico访问机上官员与其他目击者。

之后数天，多份报导暗指甘尼和其他官员携着多达1.69亿美元的阿富汗政府资金离开，但甘尼始终强烈否认这些说法。

这份报告称：「虽然阿富汗重建特别督察长发现一些现金从总统府拿走并放到直升机上，证据却显示这个数字不超过100万美元，可能接近50万美元。」

阿富汗重建特别督察长的评估主要根据询问目击者和官员而得，目击者和官员都表示，没看到直升机上有如此大量的现金，直升机光是载逃生的人就已超过负荷。

阿富汗重建特别督察长指出：「1.69亿美元的百元大钞叠放，长会到7.5英尺、宽3英尺、高3英尺…重量会到近两公吨。」阿富汗重建特别督察长补充说，目击者指出，直升机没有货舱，「行李很少」。

前高级官员告诉阿富汗重建特别督察长，1位官员带了大约20万美元，另1位带了约24万美元，其他人「口袋则有5000到1万美元不等…没人有数百万美元」。

「如果属实，3架直升机上的现金总额约50万美元，其中44万美元属于阿富汗政府。」

报告称，似乎「有许多机会可以侵占阿富汗政府的资金」，但「没有足够证据确定阿富汗官员是否在政府垮台时带走数以亿计美元，也不能确定有任何遭窃资金是由美国提供」。

© 2022 AFP