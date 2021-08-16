阿富汗总统甘尼窜起又垮台 研究「失败国家」却丢政权

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（法新社喀布尔15日电） 武装组织塔利班战士涌入阿富汗首都喀布尔，总统甘尼（Ashraf Ghani）选择远走他国。甘尼曾自豪身为研究失败国家的全球顶尖专家之一，但如今只能眼睁睁看着自己政府垮台。

法新社报导，甘尼在2014年成为总统前，曾是聚焦研究失败国家（failed states）的学者及经济学家，在海外享有辉煌事业生涯。他在旅居海外24年后回国，追求他重建祖国的梦想。

在1980年代苏联占领阿富汗期间，他就读于纽约哥伦比亚大学（Columbia University），之后在美国教书。

他自1991年起在世界银行（World Bank）工作，成为俄罗斯煤炭产业专家，在2001年底塔利班（Taliban）遭到击溃不久后，他终于搬回喀布尔，担任联合国（UN）高级特别顾问。

在之后的日子，他是阿富汗临时政府的重要策划者，在2002至2004年期间，他成为前总统卡赛（Hamid Karzai）麾下颇具权力的财政部长，大力打击日益猖獗的贪腐。

随着阿富汗摆脱塔利班严厉统治时代，甘尼因为他的认真及干劲获得声望，他推行新货币、建立税收制度、鼓励海外富有阿富汗人返回家园，并劝募资金。

他于2014年当选阿富汗总统，承诺重建国家。但他一直评价两极，外界对他的形容包括有远见、脾气暴躁、具学术性格和太苛刻等。

在执政最后几年，甘尼眼睁睁看着华府与塔利班谈判首度将他排除在外，这为美国离开阿富汗铺路，随后美国盟友迫使他释放5000名顽固叛乱分子，以敲定后来根本未实现的和平协议。

与他相识近30载的资深作家拉希德（Ahmed Rashid ）曾写道：「他从未让任何人太过接近，保持冷漠超然。」

拉希德说：「不幸地，他太过频繁对阿富汗同胞及西方人展现火爆脾气及傲慢态度，很快使他成为受讨厌人物。」

© 2021 AFP