阿富汗总统甘尼：出走是避免血流成河

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（法新社喀布尔15日电） 阿富汗总统甘尼远走他国后今天首度发声明表示，他面临艰难的抉择，但是「避免血流成河，我想最好还是离开」，并说民兵组织塔利班赢了。

美国领导的多国军事行动瓦解塔利班（Taliban）的政权将近20年后，这个民兵组织今天进入阿富汗首都喀布尔（Kabul）。

甘尼（Ashraf Ghani）在塔利班（Taliban）围困首都喀布尔（Kabul）时逃离，随后塔利班进入这座城市并占领总统府。

他在脸书的发文指出，他面临艰难的抉择，在20年的战争中，无数人因此丧命，数以百万计喀布尔市民的命运，还有这座城市的安全都处于危险之中，「避免血流成河，我想最好还是离开」。

甘尼说：「塔利班用他们的剑和枪赢得胜利，如今他们得负责保护同胞的尊严、财富和自尊。」这是他出走后首次发表声明。

甘尼表示：「他们（塔利班）现在正面临新的历史考验，他们要捍卫阿富汗的名声和荣誉，或是优先考虑其他方面与层面。」

甘尼并没有透露他前往哪个国家，不过阿富汗「黎明新闻」（Tolo News）揣测，他应该是去了塔吉克。

而「半岛电视台」（Al Jazeera）引述甘尼的侍卫指出，甘尼和他的太太还有幕僚长与国家安全顾问，飞往邻国乌兹别克（Uzbekistan）的首都塔什干（Tashkent）。（译者：曹宇帆）

© 2021 AFP