阿富汗情势紧张 土耳其介入伊朗吁合作

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（法新社伊斯坦堡27日电） 土耳其总统艾尔段今天与阿富汗民兵组织塔利班首次会谈，对于国内批评他与塔利班打交道，艾尔段说，处于局势动荡地区，土耳其不能袖手旁观；伊朗则呼吁展开区域合作。

法新社报导，艾尔段说，会谈地点是在阿富汗首都喀布尔（Kabul）机场的军用区域。土耳其大使馆目前暂时栖身此处。

他告诉记者：「我们跟塔利班进行了首次会谈，共谈了3个半小时。若有必要，我们将找机会再度举行这样的会谈。」

回应国内批评土耳其与塔利班打交道，艾尔段说，处于局势动荡的地区，土耳其不容袖手旁观。

他说：「不谈怎能知道他们和我们的期待何在？，什么叫外交，各位，这就是外交。」

此外，伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）昨天呼吁展开区域合作，特别是在伊朗与巴基斯坦之间，以促成阿富汗的「安全与平静」。

伊朗与巴基斯坦是全球收容阿富汗难民最多的国家。伊朗政府官网引述莱希的谈话指出：「区内各国、尤其是伊朗与巴基斯坦可经由合作，为当前各民族与团体的互动创造条件，以促成阿富汗的安全与平静。」

他说：「美国及其他国家人士现身，不仅未能带来安全，而且还引起了一些问题。」

坦利班1996至2001年首度统治阿富汗期间，伊朗从未承认这个民兵组织，而且双方关系紧张。

不过近数月来伊朗强调，解决阿富汗问题须由塔利班参与。（译者：曹宇帆/核稿：张佑之）

© 2021 AFP