阿富汗撤军在即 美国规划部署兵力至区域邻国

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿20日电） 美国中央司令部司令麦肯锡（Kenneth McKenzie）今天表示，美国计划召开会谈，讨论美军从阿富汗撤离后，部分部队重新部署至邻国的相关事务。

中央司令部司令麦肯锡今天在联邦众议院军事委员会（House Armed Services Committee）听证会上指出：「我们现在正在进一步规划在这个地区内继续反恐任务，确保在阿富汗内陆地带争取生存的暴力极端主义组织依旧持续受到监控和施压。」

美国总统拜登已承诺要在6个月内撤走最后一批驻阿富汗美军，旨在终结美方自2001年9月11日恐怖攻击事件后进驻阿富汗以来，长达20年的介入。目前驻扎阿富汗的美军部队人数约在2500人左右。

但驻阿富汗、由美国主导的联盟担心，一旦美军撤离，盖达（Al-Qaeda）和伊斯兰国（Islamic State）等在阿富汗境内运作的极端主义组织恐将东山再起，而遭到削弱的阿富汗政府将无力阻止。

麦肯锡表示，国防部正在研究从邻国持续监控，甚至可能攻击这些组织的选项。

他在听证会上表示：「你若离开阿富汗，又想回来执行这类任务，就必须做到3件事：你必须找出目标、确定目标，还要能消灭目标。」

他指出，上述3件事需要大量情报支援，在阿富汗境外执行又更为困难，不过「也不是不可能」。

麦肯锡并未指明任何正在考虑中的国家。

麦肯锡说：「我们将考虑整个区域内的所有国家，我们的外交人员将与这些国家接洽，我们也会讨论能安置美方资源的地点。」

不过他也警告：「有些国家可能相当遥远，届时我们将需要重大法案来处理这种类型的资源，因为有大量东西需要装卸。目前我们完全没有这类协议。」（译者：李佩珊/核稿：张晓雯）

© 2021 AFP