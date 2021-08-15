阿富汗政府军不敌塔利班攻势逃进乌兹别克

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（法新社塔什干15日电） 乌兹别克今天表示，阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）昨天攻下第4大城马萨里沙利夫后，84名阿富汗士兵逃进乌兹别克，乌兹别克政府也向阿国政府军提供食物、医疗等人道协助。

这个中亚国家指出，边防部队已逮捕「这些侵犯国界的人」，且与「阿富汗当局会谈」，讨论这些士兵返国事宜。

乌兹别克外交部透过声明表示，乌国提供被关押的阿国士兵食物、暂时住所和医疗救治。

声明也指出，在乌兹别克边城特麦斯（Termez）与阿富汗海拉坦（Hairatan）的边境关卡，阿富汗一侧的桥边已「聚集越来越多的阿富汗政府军队人员」。

声明写到，「已采取措施向这些人提供人道救援」，但并未提及细节。

塔利班昨天攻下马萨里沙利夫（Mazar-i-Sharif），陆路距离乌兹别克约100公里。阿国总统甘尼（Ashraf Ghani）11日才刚造访这个城市。

塔利班宣称夺下查拉拉巴（Jalalabad）一事今天稍早也得到当地居民证实。

自美军5月撤出阿富汗，而塔利班大举攻城掠地之后，阿国军队已多次撤退到与中亚国家乌兹别克和塔吉克的边界地区。

© 2021 AFP