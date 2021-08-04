阿富汗政府军死守拉什卡加 激战塔利班前大清城

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（法新社喀布尔4日电） 阿富汗军方计划今天发动大反攻，要把民兵组织「塔利班」（Taliban）一举赶出南部大城拉什卡加（Lashkar Gah），展开行动前，军方先呼吁居民尽速撤离。

两方在海曼德省（Helmand）省会拉什卡加的争夺战已造成数十名平民丧命，若塔利班能攻陷这座人口20 万的城市，将是他们5月展开全国攻势以来的最大战功。

塔利班急速行动要填补美军撤离后留下的真空，他们掌控阿富汗大半国土与边境多座要城后，现在开始锁定都市中心，上周起朝西部靠近伊朗边界的赫拉特省（Herat）多座城市以及南部坎达哈（Kandahar）、拉什卡加发动猛攻。

喀布尔昨晚也发生暴力事件，国防部长穆哈玛迪（Bismillah Mohammadi）与其他政治人物遭到炸弹与枪枝攻击，至少4人丧命。尽管当局表示攻击都已全数平息，穆哈玛迪安然无恙，但这些暴力事件再次凸显政府想抓紧权力，威胁却近在眼前。

若拉什卡加失守，对阿富汗政府的战略与心理都将是重大打击。在塔利班掌控拉什卡加部分电台与电视台并进驻民宅的情况下，阿富汗政府军昨天展开大规模反击。

陆军指挥官沙达特（General Sami Sadat）在对市民发出的讯息中宣布：「请尽快离开，我们才能展开行动。」

「我知道离家对你们来说非常难受，对我们何尝不是，如果你们会有几天无家可归，请原谅我们。」

© 2021 AFP