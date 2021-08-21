阿富汗政府员工重返工作岗位 遭塔利班阻拦

广告 继续浏览后续

（法新社喀布尔21日电） 塔利班（Taliban）接掌阿富汗政权后，政府大楼和银行等机关大致维持关闭状态，原政府员工今天要重返工作岗位时，遭塔利班阻止，并被告知静候复工日期。

一名阿国政府员工罕杜拉（Hamdullah）说：「我今早去了办公室，但在大门前的塔利班成员告诉我们，他们尚未收到任何重启政府办公室的命令，他们要我们注意电视或广播中有关何时恢复工作的消息。」

塔利班以举世震惊的速度全盘拿下政权后，至今尚未组成新政府。在原政府崩溃的乱局中，阿富汗人民最担忧的问题之一就是该如何继续赚取薪资。

过去几天，阿富汗仅有一些民营电信公司营运，首都喀布尔的道路除了塔利班检查哨和巡逻的武装分子外，大致空无一人。

阿富汗外交部一名员工告诉法新社，通往喀布尔市中心外交部的道路也被关闭，「他们（塔利班）不容任何人进入本部建筑，其中一人甚至告诉我，静候新任部长和司长就职」。

此外，交易商表示，阿富汗外汇市场也在关闭中，以等候中央银行的指示。

一名喀布尔市政府员工对于塔利班未重新开放办公室，表示失望。

然而位在喀布尔的乡村振兴部（Ministry ofRural Rehabilitation）员工只要出示证件，仍可进入办公室。

© 2021 AFP