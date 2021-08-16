阿富汗政权垮台 恐削弱美国喊团结抗中分量

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（法新社华盛顿15日电） 美国在阿富汗的20年历时最长战争即将告终，形象随之一落千丈。一些分析家认为，美军撤离后阿富汗政府溃败，将不可避免地削弱美国在全球舞台的声量，尤其在美国总统拜登面对崛起的中国谈到民主国家团结之际。

美国在911恐攻事件之后，对庇护盖达组织（Al-Qaeda）首脑宾拉登（Osama bin Laden）的阿富汗发动反恐战争，推翻塔利班（Taliban）政权。美国20年来耗费超过2兆美元，损失近2500条人命。

塔利班在美军为首的外国部队撤离后攻城掠地，阿富汗政府今天迅速垮台，911事件20周年纪念日将是塔利班重新掌控阿富汗的景象。

前巴基斯坦驻美大使哈卡尼（Husain Haqqani）提到美国去年与塔利班在卡达首都杜哈协议美军撤离时程。

拜登政府将矛头指向前总统川普与塔利班就撤军一事谈判杜哈协议，还说美国大多数民众支持永远结束战争。川普则是多次归咎拜登，日前批评他在撤军时未设下条件，今天更呼吁他辞职。

哈卡尼说：「美国身为盟友的信誉受损，归因于阿富汗政府遭到抛弃的方式，一切始于杜哈会谈。」

现为哈德逊研究所（Hudson Institute）资深研究员的哈卡尼指出，美国外交官到最后所能做的恐怕只有发推文敦促塔利班住手。

哈卡尼说：「地球上最强大国家的特使可以像当初在杜哈一样被欺骗，领导层可以在最后几天如此轻易地被忽视，这样的例子将鼓励其他国家从事双面外交。」

而被拜登政府视为美国最大挑战的中国，早已先声夺人，官方「环球时报」刊登分析报导指称阿富汗情势显示华府「对盟友承诺的不可靠，当利益需要它抛弃盟友时，它会找出各种理由这样做」。

然而新美国安全中心（Center for a New American Security）执行长方登（Richard Fontaine）说，认为中国会因此更大胆行动，例如对台湾采取行动，这种想法过分简单化。

方登表示，中国或许反而会认为美国愿意为退出阿富汗付出高昂代价，视为美国目光认真转向太平洋的信号。

不过反对撤军的方登也说，美国实际上将阿富汗让给塔利班，而塔利班从未正式与盖达组织决裂，美国这是在承担重大风险。

他说：「现在看来塔利班将统治这个国家，我认为恐怖主义威胁的可能性相当高。」

「如果是这样的话，很可能会大幅分散我们对中国更大战略挑战的注意力。」

© 2021 AFP