阿富汗暴力增 拜登政府将审视与塔利班协议

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（法新社华盛顿22日电） 美国新任总统拜登的政府今天表示，将检视前总统川普任内与阿富汗民兵组织塔利班（Taliban）签署的一项重大协议，重点在确认塔利班是否遵守承诺，在阿富汗减少攻击行动。

美国政府去年与塔利班在卡达签署协议，以美军开始撤出阿富汗，换取塔利班保证不让极端组织盖达（Al-Qaeda）或伊斯兰国（IS）在他们掌控的阿富汗地区活动，并承诺与阿富汗政府展开和平谈判。

但即使塔利班与阿富汗政府自去年9月起开始谈判，这个中东国家境内的暴力活动仍激增。

美国国家安全会议（NSC）发言人霍恩（Emily Horne）说，拜登新任命的国安顾问苏利文（Jake Sullivan）已与阿富汗国安顾问莫西布（Hamdullah Mohib）联系，并「表明美国有意检视」这项协议。

霍恩在声明中表示，明确地说，美国政府希望确认塔利班「遵守承诺，斩断与恐怖团体的关系，减少在阿富汗的暴力，并与阿富汗政府及其他利害关系者展开有意义谈判」。

霍恩还说，苏利文「强调美国将透过强有力及区域外交行动来支持和平进程，目的是协助双方达成持久、公正的政治解决方案，并永久停火」。

近几月，阿富汗境内的致命攻击和肆无忌惮的刺杀行动有所增加，尤其是在首都喀布尔（Kabul），有数名记者、维权人士、法官和政治人物在光天化日之下被谋杀。

塔利班撇清责任，但阿富汗及美国官员都认为塔利班难辞其咎。

拜登提名的国务卿布林肯（Antony Blinken）19日在联邦参议院确认人事案的听证会上说：「我们很想结束这场所谓永无止尽的战争。」

© 2021 AFP