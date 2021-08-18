阿富汗沦陷各国忙撤侨

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（法新社喀布尔18日电） 阿富汗大致落入塔利班之手，各国纷纷忙着撤离自家公民，以及曾与他们合作过的阿富汗人。但在一片混乱中，荷兰撤侨班机载不到人，印度车队则是靠塔利班护送才顺利抵达机场。

以下为法新社整理的撤离行动最新发展：

● 美国寄望「安全通道」

美国试图在8月31日最终期限前，把数以千计的公民撤出阿富汗。美方还说，塔利班（Taliban）已承诺提供他们安全通道。

迄今美国已分13架次飞机从阿富汗撤离约3200人，但阿富汗境内仍有约1万1000名美国国民。美国国防部打算将大型C-17运输机增至一天20架次以上，数千名美军也已抵达喀布尔机场予以协助。

国务院发言人普莱斯（Ned Price）则暗示，美国有可能决定在本月31日撤军期限之后，维持目前设在机场的核心外交部署。

● 荷兰撤侨专机白跑一趟

由于美军阻挡，荷兰第一架疏散班机据报飞离喀布尔时，机上未载任何一名荷兰国民。

一名男子告诉荷兰广播基金会（NOS）：「美国人守住大门，我给他看我的护照，说我是荷兰人。我说了3遍我是荷兰人，之后他叫我离远一点，否则就要开枪。我决定离开，我不想冒险。」

荷兰外交部长卡哥（Sigrid Kaag）则说，美国人允许荷方飞机留在停机坪30分钟，之后就下令飞机离开。据报卡哥正在与美方磋商，以避免此事重演。

● 法国大使馆净空

在法国驻喀布尔大使馆寻求庇护的人，目前多半已被带离阿富汗，昨夜起飞的乘客中包括近200名阿富汗国民。

法国总统马克宏（Emmanuel Macron）推文表示：「近200名曾替法国工作或面临威胁的阿富汗人，加上法国与外国国民，刚才已被撤离喀布尔。」他还说疏散行动会持续进行。

● 欧洲人大出逃

其他国家也匆忙跟进法国的撤退脚步。

义大利国防部表示，7架飞机正不分昼夜载运曾替义大利工作的阿富汗人离境；首架飞机载着85人，预计稍晚降落罗马。

根据西班牙总理桑杰士（Pedro Sanchez），西班牙派出的第一架飞机也即将抵达喀布尔，之后还会再派两架。

14名挪威人今天已安全返乡。希腊表示，阿富汗境内唯一一名国民已撤离。瑞典现已迁走所有使馆人员，奥地利、罗马尼亚也宣布类似计画。

爱尔兰则说必须与他国合作，才能把33名爱尔兰公民带离阿富汗。

● 印度外交官撤离有塔利班护送

印度最后一批外交官离境之路一波多折，从大使馆到机场5公里路程耗费了5个钟头，最终还是请塔利班派武装人员护送到机场。

由于印度是阿富汗政府坚定盟友，当150名印度国民和外交官聚集在使馆时，大家心里都是七上八下。

然而16日晚间约20辆车陆续驶离印度大使馆时，一些全副武装的塔利班战士竟向车上乘客微笑挥手。

一名战士还引导印方车辆开上离开喀布尔绿区（green zone，外国使馆区）的道路与通往机场的干道。塔利班的护送使街上人群让道，车队终于得以抵达机场。

印度航空公司（Air India）员工帕塔瑞（Shirin Pathare）在新德里下机后告诉法新社：「我好开心能够回来。印度是天堂。」

© 2021 AFP