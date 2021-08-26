阿富汗沦陷塔利班 为何IS威胁再临？

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（法新社喀布尔26日电） 拜登近日表示，伊斯兰国（IS）对阿富汗威胁日增，尤其是喀布尔机场。法新社分析，同属逊尼派圣战士的伊斯兰国不满「叛教死敌」塔利班与美国签订撤军协议，誓言将持续战斗。

当绝望的阿富汗群众涌进喀布尔（Kabul）机场，不放过任何一架撤离班机以便逃离塔利班之际，美国官员针对另一个圣战士威胁提出警告：伊斯兰国（IS）。

美国总统拜登指出，喀布尔机场遭受伊斯兰国的区域分支，也就是名为「呼罗珊伊斯兰国」（Islamic State-Khorasan，或称ISIS-K）攻击的风险急切，且危机越来越高。

英、美和澳洲昨晚纷纷发出类似的旅游警戒，敦促聚集在此区的民众移动到更安全的地点。

拜登22日说：「ISIS-K和塔利班是死敌，他们有厮杀的历史。但我们每天都有军队在地面，这些在机场的部队和无辜平民都面临来自ISIS-K的攻击」。

当被直接问及威胁的可能性，一名塔利班发言人坦言，「滋事」的风险在混乱情况下会造成麻烦，衍生的混乱就会被归咎于美国领导的撤军行动。

法新社分析ISIS-K与塔利班的恩怨情仇。「呼罗珊」是这个区域的历史名字，涵盖现今巴基斯坦、伊朗、阿富汗和中亚的部分地区。

伊斯兰国2014年宣布于伊朗和叙利亚「建国」数月后，从巴基斯坦塔利班脱离的士兵随后加入阿富汗境内的好战分子，并组成区域分支，宣示效忠伊斯兰国领袖巴格达迪（Abu Bakr al－Baghdadi）。

根据联合国观察员指出，这个伊斯兰国的区域分支也成功在巴基斯坦和包括喀布尔在内的阿富汗其他地区，设立「潜伏小组」。

ISIS-K近年来也犯下好几起血腥攻击，残杀两国境内的平民，犯案地点包括清真寺、神坛、公共广场，甚至医院，特别锁定被它视为异教宗派的穆斯林，包括什叶派（Shiite）。

虽然呼罗珊伊斯兰国与塔利班都隶属于伊斯兰强硬逊尼派（Sunni）好战团体，却彼此互相憎恨，伊斯兰国在声明中会将塔利班称为「叛教者」。

他们在宗教与策略细节上抱持不同意见，也都宣称自己是圣战士真正的掌旗手。纷争导致双方流血相向，2019年后塔利班逐渐占上风，ISIS-K却没能像母团体伊斯兰国在中东般保有领地。

在这次塔利班闪电般夺下阿富汗后，全球数个圣战士团体都给予祝贺，但伊斯兰国却没有。

根据观察好战团体通信的赛德情报集团（SITE Intelligence Group）表示，伊斯兰国在喀布尔沦陷后公布的一份评论，就指责塔利班因与美国的撤军协议而背叛圣战士，并誓言将持续战斗。

© 2021 AFP