阿富汗溃败伤美威信 美副总统访亚洲重申承诺

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（法新社新加坡22日电） 美国副总统贺锦丽（Kamala Harris）今天展开亚洲访问行程，在美国混乱撤出阿富汗、塔利班（Taliban）接掌阿国政权之后，贺锦丽此行将再次保证美国对亚洲承诺。

强硬派伊斯兰主义组织「塔利班」1周前重掌政权后，数以千计人拚了命试图逃离的景象，让美国身为全球超级强权的地位再蒙阴影。

贺锦丽此行将试图缓减各界对美国可靠度的疑虑，美国高官表示，「副总统会在此行中表明，我们对这个地区确实有持久承诺」。

贺锦丽是亚非裔美国人，母亲是印度裔。

她今天抵达新加坡，明天随即展开访问行程，拜会星国高层。访星期间，贺锦丽将与新加坡总统和总理会面，并造访樟宜海军基地（Changi Naval Base），在那里登上正在访问新加坡的美军舰艇杜尔沙号（USS Tulsa）发表谈话。

她此行中的越南行程引发争议，一些人认为，美国部队奋力要把美国人、其他外国人和阿富汗盟友从喀布尔机场撤离，她却选在此时造访越南这个共产主义国家，根本就是听不进去别人声音。

但美国官员表示，贺锦丽行程早在阿富汗崩解前即已计画，贺锦丽此行着重的，将是华府在亚洲更广大的战略目标。

贺锦丽此行，是美国高阶官员最新造访亚洲行程。历经川普波澜不断的执政之后，拜登政府寻求打造能与中国抗衡的联盟，重启与亚洲关系。

白宫官员表示，在中国挑战美国印太政治影响力与优势地位之际，东南亚国家对美国仍具有战略与经济重要性」，「并未随着阿富汗而改变」。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2021 AFP