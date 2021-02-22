阿富汗爆炸 浑身血童哭喊：妈妈起来啊

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（法新社阿富汗喀布尔21日电） 网路今天流传一段骇人影片，片中是阿富汗首都喀布尔发生爆炸事件后，浑身是血的儿童站在陷入昏迷的妇人旁，哭着喊「妈妈起来」。

法新社报导，这起爆炸事件再度在早已厌倦战争的阿富汗引发众怒。

报导说，这起爆炸似乎是针对喀布尔维安部队而来。喀布尔警方发言人法拉玛兹（Ferdaws Faramarz）表示，已知至少2人丧命，另有5人受伤。

那段在事发后不久拍下的影片中，可见焦黑且满是鲜血的尸体倒在路上，同时还有两个小孩在一名昏倒的妇人身边哭泣着。

那两个孩子尖叫着，其中一人满身是血，而且一度有孩子哭喊「妈妈起来啊」。

影片中可以听见，在妇人被抬离现场时，拍摄者告诉两名儿童「别慌」。

推特用户马利萨达（Ejaz Malikzada）表示：「实在不忍心看到这位母亲和她的孩子遭遇这样的事。」

与塔利班（Taliban）谈判的阿富汗政府和平小组成员库菲（Fawzia Koofi）表示：「当看到孩子们因为母亲受伤而哭泣，犯下这些罪行的人要怎么解释自己的行为是合理的？这一切必须停止。」

喀布尔警方发言人稍晚证实，两名受轻伤的孩童已接受治疗，而影片中的妇人受到重伤。

目前没有任何组织出面宣称犯下这起攻击事件，但阿富汗维安部队经常是民兵组织塔利班攻击的目标。

塔利班否认涉入此事。

在阿富汗政府与塔利班充满紧张的和平谈判过程中，喀布尔和阿富汗其他城区，几乎每天都会传出爆炸声响。

暴力升高促使美国总统拜登的政府先前开始审查去年华府与塔利班签署的协议。那份协议是要让美军在未来几个月内完全撤离，并让阿富汗政府与塔利班展开和谈。

拜登正在考虑是否按计画在5月1日期限前撤回剩余的2500名美军，还是要冒着塔利班血腥反弹的风险留在那里。

© 2021 AFP