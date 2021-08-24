阿富汗生命斗士逃至西班牙 盼续在异乡发光

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（法新社西班牙毕尔包23日电） 塔利班上次执掌阿富汗期间，一枚火箭让2岁的巴雅特失去一条腿。如今塔利班回归掌权，身为国家轮椅篮球队长的女权斗士巴雅特幸运逃到西班牙，她希望很快能重返球场。

法律系出身、现年28岁的运动员巴雅特（Nilofar Bayat）几天前才刚搭乘西班牙军机，抵达西国北部城市毕尔包（Bilbao）。她在异乡对记者陈述塔利班（Taliban）迅速攻入首都喀布尔（Kabul）时自己有多震撼，以及她奋力逃亡的故事。

巴雅特说：「我真心希望联合国（UN）和所有国家帮帮阿富汗…因为塔利班跟20年前（遭推翻时）没两样。你看看现在阿富汗都是男人，没有女人，因为他们不接受女性是社会的一分子。」

阿富汗在1990年代末期由塔利班掌权。某一天，一枚火箭击中巴雅特的住家，导致她的兄弟死亡、父亲受伤，两岁的巴雅特也因这场攻击失去一条腿。

巴雅特说：「他们永远改变我的人生，他们带来痛苦，还有让我终身承受的现实。我就是塔利班有多危险、活在阿富汗有多艰辛的最佳见证…那里没有未来、没有希望。」

在阿富汗，有很多人因为遇袭或小儿麻痹症身负残疾。巴雅特看到轮椅男篮后产生兴趣，日后甚至扮演关键角色，协助成立阿富汗女子轮椅篮球队。她说：「我在体育馆打篮球时，能够忘记我的国家正发生的一切，还有自己的伤残。」

喀布尔8月15日失陷后，巴雅特看到自己的房子周边都是塔利班分子，惊慌失措的她开始想到自己和家人的安危。她说：「我出现在太多影片上谈论塔利班，还有我在篮球界、为阿富汗女权所做的事情。塔利班大有理由杀死我跟我的家人。」

巴雅特20日连同替阿富汗国家篮球队效力的丈夫拉梅什（Ramesh），一同抵达西班牙首都马德里（Madrid ）郊外的空军基地，如今已在毕尔包展开新生活，但中间的逃亡过程令人神经紧绷。

巴雅特是在西班牙大使馆协助下，成功获得离开阿富汗的机位。她在前往机场时目睹当场混乱场面，塔利班为阻止民众抵达机场而开枪和揍人。

巴雅特说：「那天真的很艰辛，我从没看过自己的国家发生这么危险的情况。我一直哭，不是因为他们揍我或我的老公，而是因为掌控国家的人（是塔利班）。」

之后在几名德国士兵协助下，巴雅特夫妇成功进入机场，却在那里承受两天喀布尔的烈日，「没有地方可以睡觉，没有充足食物可以吃」，所幸他们最后终于搭上西班牙军机离境。

巴雅特是在一名西班牙记者友人的帮助下来到西国。如今已有许多人招手要她加入轮椅篮球队，其中包括Bidaideak Bilbao BSR俱乐部，她希望自己能「尽快」开始为该俱乐部打球。

巴雅特深知能够出走，自己已经很幸运了。她说：「我比其他阿富汗人幸运，我人已经离开来到这里，得以展开新生活，但我终究只是沧海一粟，那里还有其他人。」

© 2021 AFP