阿富汗男子撤离抵法国 违反监视令遭判缓刑

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（法新社巴黎26日电） 一名阿富汗男子刚从被塔利班（Taliban）控制的首都喀布尔（Kabul）撤离抵达法国，随即因违反监视令，遭法国法院判处予以缓刑的10个月徒刑。

阿玛特（Ahmat M）和另外4名男子从阿富汗抵达法国后遭受监视，调查与塔利班的关连。

有一男子虽然曾冒危险协助法国与阿富汗公民，但疑似为塔利班工作。因此阿玛特等与他关系密切的5名阿富汗人，本周稍早一入境法国随即受到监视。

监视令严格限制这几人的行动，而阿玛特因为在限制区域外游荡，昨晚遭法国法院定罪判刑。

阿玛特和妻子、女儿及多名家族成员住在巴黎市郊的诺瓦西（Noisy-le-Grand），他被要求不得离开该区域。他告诉法庭，他在抵达法国后开始出现头痛、呕吐症状，当时想要去购买药物。

但阿玛特的说法令人质疑，他说自己跟着住在同一旅馆的男子出门，那名男子说要帮他买药，他根本不知道已经来到巴黎市中心。

但那名男子告诉调查人员，阿玛特要求自己陪他去巴黎，目的是买手机SIM卡。阿玛特坚称，根本不知道必须遵守限制。

他的律师说，「这不是塔利班成员跑到法国的案子，而是一名男子带着妻子和3个月大女儿」，因为「要去超市」结果被捕。

过去14天里，塔利班成员可能混入数百名阿富汗难民当中撤离到法国，已在法国引发争议。法国明年将举行总统大选，难民议题预料会成为主战场。

© 2021 AFP