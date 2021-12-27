阿富汗经历动荡一年 离苦难结束仍遥远

（法新社喀布尔27日电） 今年少有国家像阿富汗一样经历如此动荡的一年，但随着严酷寒冬逐渐接近，阿富汗距离苦难日子结束依旧遥远。

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阿富汗强硬派伊斯兰主义组织塔利班（Taliban）今年重掌政权，过程令人震惊，事态发展出乎所有人意料，甚至是塔利班自身。阿富汗民众还难以理解究竟发生什么事，以及未来情势会如何。

对塔利班来说，它面临的最大挑战依旧是如何从一股反叛势力转变为一个行政主体，有能力掌管一个复杂多元的国家。

对于美国和其北大西洋公约组织（NATO）盟邦等西方国家而言，则有2方面隐忧：一方面担心阿富汗生存环境恶化，恐促使数以万计阿富汗人逃往海外；另一方面担忧盖达组织（Al-Qaeda）等恐怖主义团体，会再次在阿富汗找到避风港。

对阿富汗老百姓而言，他们关心的则是粮食、住所和饭碗等问题。在塔利班压迫性的社会政策下，又以阿富汗女性首当其冲。

在「阿富汗分析家网络」（Afghanistan Analysts Network，AAN）发布的特别报告中，作者克拉克（Kate Clark）写道：「塔利班接管阿富汗的后果充满灾难且情势急迫。」

她指出，塔利班「并没有规划要如何在无外援情况下治理阿富汗。当他们决定要取得军事胜利时，早该预料到会有这样的结果」。

克拉克说，当塔利班还是反叛势力时，既能向他们实际控制的人口徵税，又能把所有公共服务交由政府、非政府组织（NGO）和最终的捐助者来应付。「如今他们掌权后…发现政府收入大量减少，同时又要照顾全部人口。」

塔利班目前面临的最大问题之一，是阿富汗官僚体系实际上崩溃。在美军撤离阿富汗倒数几天的混乱局势中，有12万多名阿富汗人离境，其中大多数曾与外国势力一同工作，协助管理仰赖外援的阿富汗行政和经济。

在塔利班接管前，许多阿富汗公务员已有好几个月没领到薪水。政权转移后，这些公务员在不确定能否拿到薪水的情况下，回去工作的意愿低落。

阿富汗外交部一名中阶技术官僚哈兹鲁拉（Hazrullah）表示：「我每天早上进办公室，但没有工作可做。我以前负责与邻国的贸易交易事务，但现在要如何继续进行，我们没有任何指示。所有人都一无所知。」

塔利班上回在1996至2001年间首次统治阿富汗时，实施严厉的宗教规定。这回重新掌权，部分塔利班领导人仍难以展现出二度执政有何不同，或至少在表面上做做样子。

比方说，目前的塔利班政府尚未发布公告，要求女性须恢复穿上遮住脸部的全身罩袍布卡（burqa），或是出家门时必须由一名家族男性成员陪同；但当局要求女性出远门时须由男性近亲陪同。

而在阿富汗若干省分，女性实际上禁止担任公务员，除了医疗照护这类基本服务例外；女性也不准上高中。

尽管塔利班上台后，阿富汗的安全状况无疑获得改善，但伊斯兰国（IS）圣战士肆无忌惮的攻击行动却在增加，尤其是锁定什叶派少属族群与塔利班战士。

阿富汗各地正浮现重大人道危机灾难，联合国（UN）形容为「雪崩式的饥荒」，阿富汗未来会如何发展，从摇摇欲坠的经济可见端倪。

阿富汗的前景茫茫。克拉克指出：「对阿富汗全国来说，和平带来的经济优势，仍远比不上外国收入全然丧失，以及目前面临的孤立情况造成的伤害。」（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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