阿富汗逃难末班车 记者感慨：人人都有逃亡理由

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（法新社喀布尔25日电） 塔利班夺下阿富汗，民众陷入恐慌、试图出逃，有人幸运搭上有塔利班护送进入首都喀布尔机场的巴士车队，如今回忆起当时车辆驶过大批拚命想加入他们的人群时的心碎感受。

随着美军撤离行动持续在混乱中进行，数以万计民众聚集在喀布尔以北机场周围，希望能搭上飞机逃出阿富汗。

有民众在这场混乱中被挤压致死；有人把孩子递给围墙另一边的军人；还有军机沿着跑道滑行准备升空时，年轻男子成群攀附在机侧。

一名新闻工作者22日一早离开喀布尔市中心旅馆，搭上前往机场的巴士车队，此人向法新社表示，大批人群在机场附近一个路口扎营，许多人甚至露宿街头。

这名记者说：「他们一看到我们的车队就立刻朝巴士奔来，向我们出示护照或其他文件…一名男子带着妻儿来到我的车窗边并挥舞他的护照，说『我有英国签证，但是进不去，拜托让我们上车』。」

这名在车队中的记者向法新社表示：「每个人都有离开的理由。有些人是新闻工作者，有些是女大生，还有些曾与外国人共事。」

成功搭上车队的民众，如今都已在卡达一座COVID-19（2019冠状病毒疾病）隔离营，等候转至西方国家。

带着妻子和4个孩子的哈密德（Haji Hamid）说：「我的孩子们在哭，他们已筋疲力尽，但我告诉他们再撑一下，等飞机来我们就得救了。」

他说：「如果我们留在阿富汗，死亡和压迫会如影随形。我一直告诉他们，『总有一天你们会谢我』。」

© 2021 AFP