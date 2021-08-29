阿富汗选手抵东京参与帕运 激动落泪

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（法新社东京29日电） 官员表示，阿富汗运动员终于抵达东京帕运会场，激动落泪。与此同时，英国轮椅橄榄球队夺得超级星期天赛事的63枚金牌之一。

国际帕拉林匹克委员会（International Paralympic Committee）表示，阿富汗跆拳道选手胡达迪（Zakia Khudadadi）及田径选手拉索利（Hossain Rasouli）上周末在一场「大型全球行动」中，从塔利班控制下的阿富汗撤离至法国。

帕运委员会发言人史彭斯（Craig Spence）表示：「和他们在选手村的会面相当感人。房间里的每个人都哭了。」

他表示，阿富汗国旗出现在24日的开幕式上，「这是把门敞开的第一步」，而选手的到来，「对全世界许多其他人而言，是代表希望的强力讯息」。

胡达迪预计9月2日参加女子44-49公斤级跆拳道项目，田径好手拉索利则将在3日参加男子400公尺T47级竞赛。

此外，英国轮椅橄榄球队今天以55比49击败美国，夺下金牌。这是英国第一次在这个项目夺牌。

日本以60比52击败澳洲拿下铜牌。而来此寻求3连霸的澳洲队则是空手回家。

© 2021 AFP