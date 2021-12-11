阿富汗逾半人口挨饿 世银：将释2.8亿美元援助

（法新社华盛顿10日电） 世界银行今天表示，国际捐赠者同意释出2亿8000万美元（约新台币77亿4200万元）援助阿富汗。联合国一再示警，阿富汗逾半人口今年冬天将面临「严重的」粮食短缺。

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世界银行（World Bank）在声明中说，阿富汗重建信托基金（Afghanistan Reconstruction Trust Fund）的资金将「在关键时刻向阿富汗民众提供人道援助」。

这些资金将拨给联合国儿童基金会（UNICEF）与世界粮食计划署（World Food Programme），这两个组织「在阿富汗当地有驻点与后勤能力，将用这些资金弥补现有计画的融资缺口，直接向阿富汗人民提供卫生与营养服务」。

世银管理阶层本月稍早提出将资金用在重建行动的提议。

联合国一再警告，阿富汗濒临陷入全球最严重的人道危机。约有2200万名阿富汗人，相当于阿富汗人口一半以上，将在冬季面临「严重的」粮食短缺，迫使数以百万计的民众必须在移民与挨饿间做选择。

阿富汗人民会陷入这个处境，是因为全球暖化引起的干旱，加上塔利班（Taliban）8月接管政局后，国际社会决定冻结资金，加剧阿富汗的经济危机。联合国在最近的报告中说，这项决定对阿富汗造成「前所未见的财政冲击」。

华盛顿当局冻结阿富汗约100亿美元的准备金，世银与国际货币基金（IMF）也暂停向阿富汗提供资金。

阿富汗首都喀布尔内有许多人走投无路，为了将自己喂饱、买煤炭过冬，逼得必须变卖家当。

声明指出，联合国儿童基金会将获得1亿美元，提供必要的医疗卫生服务；世界粮食计划署（WFP）将收到1亿8000万美元。

© 2021 AFP