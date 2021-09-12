阿富汗部分女性克服恐惧重返工作岗位

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（法新社喀布尔12日电） 塔利班在阿富汗重新掌权后，女性权利状况受各界关注。塔利班只允许少部分职位的女性上班，包括机场员工。她们鼓起勇气重返工作岗位，并向媒体表示，将做到被迫停职为止。

在塔利班（Taliban）入主阿富汗首都喀布尔不到一个月后，贾玛（Rabia Jamal）做了一个很艰难的决定，她要勇敢面对强硬派，并重回机场的工作岗位。

由于这些伊斯兰强硬派分子表明女性应该待在家里，以确保安全，风险再明显不过，但这名35岁、育有3名孩子的母亲觉得她几乎别无选择。

身穿海军蓝套装并化了妆的贾玛向法新社表示：「我需要钱养活家庭。我在家感到压力，但现在我觉得好多了。」

8月15日喀布尔落入塔利班之手前，有超过80名女性在机场工作，现在却只有12人回到岗位。

但她们也是首都非常少数被允许回到工作岗位的女性。塔利班要大部分的女性都不要恢复工作，直到进一步指示。

法新社报导，6名女性机场工作人员站在主要入口，一边谈天说笑，一边等着帮搭乘国内班机的女性乘客扫描和搜身。

贾玛49岁的姊姊科西亚・贾玛（Qudsiya Jama）向法新社表示，塔利班掌权让她震惊。她是5个孩子的母亲，也是家中唯一经济支柱，「我很害怕，我的家人也替我担心，他们叫我别回来。但我现在很开心，也放心了...目前没有问题」。

阿富汗女权在塔利班1996到2001年统治期间受到严重剥夺，但自再次掌权后，他们宣称不会那么极端。

塔利班教育当局表示，女性将被允许进入大学，只要能够男女分班，或至少以窗帘隔开。但女性必须穿着穆斯林罩袍及遮盖脸部的面纱。

尽管如此，联合国妇女组织（UN Women）驻阿富汗代表戴维迪安（Alison Davidian）8日仍警告，塔利班已经开始违背尊重阿国女权的承诺。

在因美国慌忙撤退而导致无法使用后，喀布尔机场再次恢复营运。贾玛表示，除非她被迫停职，否则她会一直工作下去。

塔利班已下达政令，根据新法，女性工作「必须符合伊斯兰原则」，但指涉内容却还没有太多细节。

从2010年起便在航厦提供地勤和安全工作的贾玛说：「我的梦想是成为阿富汗最富有的女孩，且我觉得我一直是最幸运的。我会一直做我爱做的事，直到我不再幸运为止」。

© 2021 AFP