阿富汗陷入危机 卡达全球影响力提升

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（法新社杜哈5日电） 塔利班组织接管阿富汗引发危机。现在各国政界领袖纷纷涌进卡达首都杜哈，一些国家已把驻阿富汗喀布尔使馆迁往卡达。他们都赞赏卡达在喀布尔机场撤侨行动中扮演关键角色。

中东小国卡达获得阿富汗战争交战各方的信任。这次它把握机会巩固自身全球影响力，以及作为中立调停者的名声。

卡达2013年在阿富汗战火未息之际，邀请塔利班（Taliban）到杜哈（Doha）开设政治办公室，获得时任美国总统欧巴马（Barack Obama）认同。

接着卡达继续主持华府与塔利班之间的谈判，双方在2020年达成撤军协议，随后塔利班直接与阿富汗政府协商。

杜哈长期保持与塔利班的热线，帮助卡达跃上国际舞台，成为撤离阿富汗绝望民众与外国人行动的关键。在撤侨行动高峰期，卡达驻阿富汗大使还亲自护送美国人与弱势阿富汗人前往机场，包括多名阿国年轻女性。

总部位于纽约的智库苏凡中心（Soufan Center）资深研究员克拉克（Colin Clarke）说：「卡达已赢得公正调解者的名声，愿意协助交战各方找到方法结束冲突。」

「我认为卡达获益的部分是，有愈来愈多人认同杜哈是个适合磋商的地方，它俨然已变成中东的日内瓦（Geneva），也就是交战各方可以会面的中立领土。」

现在，卡达正努力与塔利班合作尽速重启喀布尔（Kabul）机场，这座机场自美军撤离后一直关闭至今。卡达希望能建立人道援助走廊。

但卡达逐步提升的角色也面临挑战。监控圣战士网络的法国网站「情资线上」（Intelligence Online）提到：「杜哈当局惊讶发现，流亡在外的（塔利班）政治代表所许下的承诺，与（阿富汗）当地实际情况完全脱节。」

另有数名观察家也质疑，在塔利班大胜过后，卡达的影响力还能维持多久。

伦敦国王学院（King's College London）副教授罗伯兹（David Roberts）就提问，塔利班在杜哈的协商人员回国后，能否在塔利班机关保留要职？又能否享有掌控权？

罗伯兹告诉法新社：「那将成为卡达斡旋的极限。」

© 2021 AFP