阿富汗300万人挨饿 全球面临饥荒人口达4500万

（法新社罗马7日电） 因为阿富汗有300万人处于饥饿状态，让全球各地饥饿人数激增，联合国世界粮食计划署今天表示，在43个国家处于饥荒边缘的人数，已跟着上升到4500万。

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世界粮食计划署（World Food Programme, WFP）表示，这个数字之所以从今年稍早的4200万人攀升至此，是因为一项粮食安全评估发现，在阿富汗有另外300万人面临饥荒。

一段引述自世界粮食计划署署长毕斯利（David Beasley）的话提到：「数以千万计的人正凝视着无尽深渊，我们面临冲突、气候变迁、COVID-19（2019冠状病毒疾病），这些都让极度饥饿的人数增加。」

毕斯利才刚访查过阿富汗，他说：「最新数据显示，目前有超过4500万人正濒临饥荒。」世界粮食计划署在阿富汗援助的人数已增至近2300万人。

他补充说：「燃料成本上涨、粮食售价飙高、肥料变得更贵，这一切都加剧了新的危机，像是正在阿富汗发生的险情，以及叶门、叙利亚长期存在的紧急状况。」

世界粮食计划署表示，避免世界各国走向饥荒的成本，从今年稍早的66亿美元提高到目前的70亿美元，同时警告说，传统的资金流已捉襟见肘。

面临严重粮食危机的家庭，正「被迫做出毁灭性的选择」，包括让孩子提早结婚、让小孩辍学，或喂他们吃蝗虫、树叶、仙人掌。

世界粮食计划署称：「在此同时，从阿富汗发出的报导指出，许多家庭为求生存，被迫卖掉他们的孩子。」

世界粮食计划署提到，阿富汗历经多次旱灾，加上经济崩溃，都让这些家庭边缘化，叙利亚也有约1240万人不知道自己的下一餐在哪里，这个数字是叙利亚10年内战以来最多。

总部在罗马的世界粮食计划署还表示，衣索比亚、海地、索马利亚、安哥拉、肯亚、蒲隆地等国，严重饥饿的人数也在增加。

© 2021 AFP