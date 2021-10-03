阿尔及利亚禁法国军机进入领空 两国外交危机加剧

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（法新社巴黎3日电） 法国总统马克宏据传批评前殖民地阿尔及利亚，加上巴黎削减签证数量，掀起两国外交危机；法国军方今天指出，阿尔及利亚政府已禁止法国军机进入阿国领空。

法国的喷射机经常飞越阿尔及利亚领土，前往西非沙赫尔（Sahel）地区。法国军队在当地参与反圣战士新月形沙丘行动（Operation Barkhane），协助打击伊斯兰武装分子。

法国军方发言人兰尼（Pascal Ianni）告诉法新社：「今天早上，当我们提交两架飞机的飞行计划时，我们得知阿尔及利亚方面已停止让法国军机飞越他们的领土。」

他表示，阿尔及利亚这项决定不影响法国在沙赫尔的作战行动或情报任务。

法媒指出，马克宏（Emmanuel Macron）9月底会见阿尔及利亚独立战争人物的后裔时，出言批评阿尔及利亚，引发这一北非国家不满，阿尔及利亚并于昨天宣布召回驻法国大使述职。

阿尔及利亚今天禁止法国军机进入领空的举动，无疑加剧了两国的紧张关系。

此外，法国9月28日宣布大幅削减对阿尔及利亚、摩洛哥和突尼西亚的签证数量，也使阿尔及利亚不悦；巴黎当局则认为有必要削减签证数量，因为这些前殖民地拒收遭法国遣返的非法移民。

© 2021 AFP