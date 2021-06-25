阿尔瓦雷兹满贯炮 太空人11连胜逼近队史纪录

广告 继续浏览后续

（法新社底特律24日电） 今天在阿尔瓦雷兹挥出满贯炮后，太空人12比3痛击老虎，拿下11连胜，朝12连胜的队史纪录持续前进。

美国职棒大联盟MLB休士顿太空人今天痛击底特律老虎拿下11连胜，距队史最佳的12连胜仅一步之遥，他们过去曾在1994年、2004年、2008年，3度创造12连胜的佳绩。

柯利亚（Carlos Correa）此役为太空人贡献3支安打3分打点，古利尔（Yuli Gurriel）有5打数3安打1打点的成绩，马多纳多（Martin Maldonado）则有2支安打2分打点进帐。

太空人先发投手贾西亚（Luis Garcia）今天投6局，有5次三振、2个保送，被击出7支安打，丢掉的2分都是自责分，拿下本季第6胜（另有4败）。

老虎今天进攻上表现最好的是巴杜（Akil Baddoo），此役他有5打数3安打1打点的表现。老虎先发的尤瑞尼亚（Jose Urena）今天只投3.2局，被打8支安打掉6分，其中4分是自责分。

这场比赛，太空人在2局上半拿下2分，以2比0领先，接下来在3上、4上、5上又分别拿下2分，9上靠阿尔瓦雷兹（Yordan Alvarez）生涯的第2发的满贯全垒打，临去秋波再下4分；老虎则是在3下、6下、9下各要回1分。

© 2021 AFP