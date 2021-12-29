阿巴斯访以色列再会以国防长 商安全与民事问题

（法新社耶路撒冷29日电） 巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）昨天在罕见的以色列之行中会晤以国国防部长甘茨（Benny Gantz），以色列国防官员表示，双方就安全与民事问题进行会谈。

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以国国防部在声明中表示，甘茨对阿巴斯说，他打算「继续促进相关行动，以强化彼此对经济和民事问题的信心，正如双方在上一次会谈时所达成的共识」。

声明还说，「两人在会中讨论了安全与民事问题」。以色列媒体报导，会谈地点在甘茨位于以色列中部、特拉维夫近郊罗希海英（Rosh Haayin）的寓所。

甘茨发推文说：「我今晚会见巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯。我们就落实经济与民事问题进行了讨论，同时强调深化安全协调与防止恐怖和暴力行为的重要性，这对以色列人和巴勒斯坦人的福祉至关重要。」

甘茨8月底在约旦河西岸（West Bank）拜会巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯，这是双方多年来首度展开这类层级的官方会谈。

但在这些会谈之后，以色列总理班奈特（Naftali Bennett）表示，以巴之间没有正在进行的和平进程，「未来也不会有」。

巴勒斯坦民政部长谢赫（Hussein al-Sheikh）今天发推文说：「阿巴斯与甘茨会面，两人的会谈攸关创造政治视野、从而根据国际决议寻求政治解决方案的重要性。」

两人还讨论了「以色列屯垦者引发当地巴勒斯坦人抗议所导致的紧张情势，以及诸多安全、经济与人道主义问题」。

以色列在野的联合党（Likud）谴责与巴勒斯坦举行的最新会谈，称「对以色列安全构成危险的让步只是时间问题」。

联合党在声明中还说：「以巴政府已将巴勒斯坦人和阿巴斯重新列入议程当中…这对以色列来说很危险。」（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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