阿德巴约大砍31分 热火胜塞尔蒂克东区决赛领先

（法新社波士顿21日电） 阿德巴约今天大砍31分，率热火109比103在客场击败塞尔蒂克，并在东区冠军赛取得2比1领先。

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美国职篮NBA东区冠军赛，头号种子迈阿密热火与第2种子波士顿塞尔蒂克在前两战打完后，以1比1战成平手。双方今天移师塞尔蒂克主场进行第3战，热火因腿筋伤势缺席东区冠军赛前两战的明星控卫劳瑞（Kyle Lowry）和前役因膝伤提前退场的内线悍将塔克（P.J. Tucker）今天都顺利归队。

热火在两员大将重回赛场的情况下士气大振，这场比赛打出强力开局，很快取得29比10的大幅领先，并靠马丁（Caleb Martin）首节剩下14.9秒时完成「3分打」，在第1节打完时以39比18握有21分的领先优势。

劳瑞打了5分钟后，疑似又出现伤病问题，提前退场回到休息室，但他在第2节又回到场上。

次节两队不断拉锯，塞尔蒂克在塔特姆（Jayson Tatum）中场前1.4秒飙进三分弹、单节独得8分的带领下，稍将比分拉近，但热火上半场仍以62比47保持领先。

不过伤病问题持续困扰热火，阵中头号主将巴特勒（Jimmy Butler）上半场打了20分钟，拿下8分后，下半场因右膝伤势而无法再上场。

下半场在霍福德（Al Horford）飙进三分弹后，塞尔蒂克一度将落后缩小剩下个位数的9分差，但热火在阿德巴约（Bam Adebayo）完成「3分打」后要回两位数领先，并在他单节7分带领下，在3节打完后以87比72保有15分领先。

末节塞尔蒂克在布朗（Jaylen Brown）独得11分的情况下，打出一波20比6攻势，并将落后缩小仅剩下1分，但热火靠斯特鲁斯（Max Strus）的三分弹适时踩住煞车，接着阿德巴约跳投得手、塔克两罚俱中，把领先拉开到8分，最终以6分惊险带走胜利。

热火的阿德巴约有31分、10篮板的「双十」表现，塔克、斯特鲁斯分别攻下17分、16分，劳瑞则有11分、6助攻进帐。

塞尔蒂克的布朗轰下全场最高40分并抓下9个篮板，霍福德有20分、14篮板的「双十」成绩，6犯提前离场的史玛特（Marcus Smart）有16分、7助攻的演出，塔特姆14投仅3中，只有10分进帐。

今天热火拿下胜利，在东区冠军赛以2比1领先，双方接下来将于23日（台湾时间24日）于塞尔蒂克主场进行系列赛第4战。

© 2022 AFP