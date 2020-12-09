阿拉伯联合大公国为中国疫苗注册 声称防护力86%

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（法新社杜拜9日电） 阿拉伯联合大公国今天表示，根据第三期临床试验分析报告，中国制药钜子国药集团研发的2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗防护力达86%，阿联今天正式为这种疫苗注册。

官方阿拉伯联合大公国通讯社（WAM）报导，阿联卫生当局「已宣布为这种疫苗正式注册」，但未进一步说明将如何使用。

国药研发的冠状病毒疫苗今年7月起在阿拉伯联合大公国进行第三期试验，并在9月获准提供医疗工作人员紧急使用。

报导中说：「这项宣布是阿联卫生当局对这种疫苗安全性和防护力的重大信任投票。」

报导说，阿联卫生官员已审查国药疫苗第三期试验的中期分析报告，试验结果显示疫苗的防护力达86%。

卫生部在WAM刊载的声明稿中表示，分析报告也显示，疫苗中和抗体的血清转换率为99%，预防中度和重度症状感染100%有效。

「再者，分析报告显示，（疫苗）没有严重的安全疑虑。」

目前共有两种疫苗在阿联进行第三期临床试验，分别是中国的国药集团疫苗和俄罗斯以苏联时代卫星命名的「史普尼克V」（Sputnik V）疫苗。

杜拜领导人穆罕穆德亲王(Sheikh Mohammed Bin Rashid Al-Maktoum)11月表示， 他已经接种试验性的冠状病毒疫苗，其他阿拉伯联合大公国的高级官员也参与这项疫苗试验计画。

© 2020 AFP