阿拉木图街头混战 维和部队抵哈萨克平乱

（法新社阿拉木图6日电） 中亚的哈萨克因瓦斯飙涨引发反政府动乱，俄罗斯应哈萨克政府所请派兵赴当地维和。第一大城阿拉木图街头到处枪响，动乱已造成数十人丧生、2000人被捕。

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示威者昨天攻占好几个政府办公大楼，阿拉木图街头冲突今天持续。法新社的特派记者不断从市内主广场的方向听到枪响。

当地媒体报导称安全部队已清除占据广场和其他主要官署里的示威者。

应哈萨克总统托卡叶夫（Kassym-Jomart Tokayev）所请，总部设于莫斯科的「集体安全公约组织」（CSTO）派遣维和部队约2500人到当地协助绥靖。俄国国防部表示，第一批维和部队中的俄军已抵达哈萨克。

哈萨克长久以来被认为是中亚最稳定的前苏联加盟共和国，但随不满瓦斯飙涨引爆连日来的大规模示威，如今富含石油的哈萨克正面临数十年来最大的危机。

武装的示威群众与安全部队大打街头混战，官方表示军警748人受伤、18人殉职，其中两人还被斩首。

俄国官方媒体指出，6日清晨示威者与哈萨克安全部队间的冲突导致数十人丧生，包含18名执法人员。

哈萨克卫生部6日表示目前有1000多人受伤，其中400 人住院，62人进到加护病房。塔斯社引述当地警方称约2000人在阿拉木图被捕。

© 2022 AFP