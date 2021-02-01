阿斯特捷利康疫苗供货吃紧 欧盟协商获增3成供应

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（法新社柏林31日电） 欧盟执行委员会主席范德赖恩今天表示，阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）配送给欧盟2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗将会增加30%。

阿斯特捷利康公司上周宣布，由于旗下一家欧洲制药厂在作业上出现问题，今年第一季配送给欧盟的疫苗剂量只能达到原承诺的1/4。

阿斯特捷利康公司因延迟交付疫苗而与欧盟关系紧张，德国政府昨天才扬言，将对未如期交货给欧盟的多个实验室采取法律行动。

范德赖恩（Ursula von der Leyen）今天与几家签约药厂主管会谈后推文说，阿斯特捷利康现已同意额外配送900万剂疫苗，且会比表定时间提早一周开始配送。

欧盟消息人士说，首批将于2月第2周开始交货。

范德赖恩告诉德国广播电台ZDF，阿斯特捷利康配送给欧盟的疫苗数量将增加30%，还说这家药厂将在欧洲扩大产能。

但她也承认，2月与3月的疫苗供应仍处于「艰困阶段」。

范德赖恩说，到了第2季，娇生公司（Johnson & Johnson）疫苗将会上市，多家制药厂也将解决初期遭遇的困难，届时可望会有更多疫苗。而当前的目标仍是在今年夏季结束前，欧盟地区将有7成成年人完成接种。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP