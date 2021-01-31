阿斯特捷利康疫苗延迟交货 德扬言采法律行动

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（法新社柏林30日电） 药厂阿斯特捷利康延迟交付2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫苗造成紧张，德国政府今天扬言，将对未如期交货给欧盟的多个实验室采取法律行动。

德国经济部长阿特麦尔（Peter Altmaier）告诉世界报（Die Welt）：「倘若最后是这些公司未遵守义务，我们就必须决定法律后果。」

他又说：「没有任何公司可冷落欧盟，独厚另一个国家。」

法新社报导，最近数周来，英国与瑞典合资的阿斯特捷利康因疫苗交付进度落后，而与欧洲多国领袖的关系紧绷。

阿斯特捷利康表示，由于他们欧洲厂房其中一间出了问题，今年首季对欧盟的交货量只能达到原先承诺的1/4。

布鲁塞尔当局曾暗指阿斯特捷利康在疫苗配送作业上偏袒英国，而牺牲了欧盟。

欧盟一度扬言将限制疫苗出口至北爱尔兰，推翻英国脱欧协议中允许商品自由流动爱尔兰边界的部分；但在英国首相强生（Boris Johnson）表达「严正关切」后，欧盟打消此举。

遭炮轰的药厂不只阿斯特捷利康。上周，义大利也扬言要对美国辉瑞大药厂（Pfizer）采取法律行动，理由也是疫苗交货时程延宕。

欧盟已于29日批准阿斯特捷利康疫苗在欧盟区内使用，这是继辉瑞-德国生技BioNTech、美国莫德纳（Moderna）疫苗之后，第3支获准在欧盟使用的COVID-19 疫苗。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP