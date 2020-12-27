阿斯特捷利康CEO：我们的疫苗效力已达致胜配方

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（法新社伦敦27日电） 英国药厂阿斯特捷利康（AstraZeneca）的执行长索西欧今天表示，他们与英国牛津大学共同研发的Covid-19疫苗已达到效力「致胜配方」，且对预防须住院的重症情况有100%保护力。

阿斯特捷利康与牛津大学（University of Oxford）合作的2019冠状病毒疾病（Covid-19）疫苗，目前正由英国独立医药监管单位进行评估。

早前试验结果显示，这支疫苗会产生不同的保护力，一开始平均结果是70%，后来根据不同剂量会跃升至90%。

索西欧（Pascal Soriot）接受英国「星期日泰晤士报」（Sunday Times）访问时表示，他相信试验结果将显示，他们疫苗的保护力，与辉瑞（Pfizer）和BioNTech合作疫苗的95%及莫德纳（Moderna）疫苗的94.5%相当。

索西欧说：「我想我们已得出致胜配方，知道如何在施打2剂后让保护力跟所有其他人（的疫苗）一样。」他透露相关数据将在「某个时机」对外公布。

英国政府23日宣布，牛津-阿斯特捷利康疫苗的研发者已将相关资料呈报给药品及保健产品管理局（Medicines and Healthcare products RegulatoryAgency，MHRA），等待核准大规模上市。英国「周日电讯报」（Sunday Telegraph）报导，预料28日将批准放行。

英国11月开始接种辉瑞-BioNTech疫苗，已有数十万最高危险群人口接受施打。但英国疫苗接种计画预料大部分还是要靠牛津和阿斯特捷利康的疫苗来满足，因为政府已订购1亿剂。（译者：张正芊/核稿：林治平）

© 2020 AFP