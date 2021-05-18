阿根廷下令 要脸书暂停WhatsApp资料分享新条款

广告 继续浏览后续

（法新社布宜诺斯艾利斯17日电） 科技公司脸书（Facebook）依据新的资料使用政策，得以从旗下WhatsApp通讯软体的用户身上搜集资料。阿根廷政府今天宣布，已下令脸书暂停实施新条款。

刊登在官方公报上的一项决议指出，新条款至少应暂停执行6个月，目的是防止「滥用主导地位」。

同时，阿根廷负责保护个资与公共资讯运用的主管单位，也将领导一项针对脸书计画的调查。

脸书今年稍早通知WhatsApp的用户，必须同意一项新的资料使用政策，才能继续使用这个软体。

阿根廷国内贸易秘书处（Secretary of Internal Trade）表示，在阿根廷，有76%的行动电话用户使用WhatsApp。

秘书处表示，当母公司「透过脸书、Instagram与WhatsApp等社群媒体而享有市场主导地位时」，就有必要暂停这项资料使用政策。

秘书处还说，资料分享会让脸书公司取得用户资讯，「到达一种其他公司无法做到的程度」。

秘书处指出，「WhatsApp与用户之间的悬殊关系」，会迫使多数人接受新条件，同意WhatsApp「搜集过多的个资细节」，并分享给脸书集团其他应用程式。

阿根廷并非唯一阻挡脸书在不同应用程式之间分享用户资料的国家，美国、印度、巴西和德国也采取类似措施。（译者：纪锦玲）

© 2021 AFP