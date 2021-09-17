阿根廷副总统挑战总统 要求内阁改组

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（法新社布宜诺斯艾利斯16日电） 阿根廷副总统克莉丝蒂娜．费南德兹今天直接挑战她的上司，即总统艾柏托．费南德兹，除要求内阁重新改组，还将执政联盟最近的选举失利归咎于他的经济政策。 在政治危机日益加剧之下，克莉丝蒂娜．费南德兹（Cristina Kirchner）在内阁中5位部长和其他高阶官员，因执政联盟于周末的期中选举初选表现不佳而辞职的一天后，向艾柏托．费南德兹（Alberto Fernandez）发出一封公开信。 艾柏托．费南德兹已经拒绝他们的请辞。 克莉丝蒂娜．费南德兹在公开信中批评「恋栈」者，并表示：「经历这样的惨败后，你真的认为公开请辞没有必要吗？那些负责帮总统重新组阁的人呢？」 她也表示，她曾警告政府的经济政策会「对选举造成影响」。 阿根廷订于11月14日举行国会选举，将改选众议院一半席次和参议院1/3席次的议员，中间偏左的执政联盟众人阵线党（Frente de Todos）在期中选举初选中仅拿下不到31%的选票。 众人阵线党在参议院拥有多数席次，他们希望也能在众议院有相同的表现。 12日的投票是要替11月的国会选举选出候选人，但也被认为是选民投票意向的指标。 艾柏托．费南德兹今天呼吁他的政府将「歧见」放下。 艾柏托．费南德兹在推特（Twitter）上写说：「现在不是发起争端，让我们分心的时候。」他也补充道：「治理方式将持续依循我的意愿，这也是我被选上的目的。」

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