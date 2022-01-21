阿根廷南极洲研究基地爆疫情 24人感染9人撤离

（法新社布宜诺斯艾利斯20日电） 阿根廷南极洲研究基地埃斯佩兰萨首度爆发COVID-19疫情，有24名科学家及军方人员确诊，其中未曾接种疫苗的9人，搭乘直升机撤回首都布宜诺斯艾利斯。

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阿根廷「国家南极洲局」（National Directorate of the Antarctic）科学家奥杜萨（Patricia Ortuzar）告诉法新社，驻守埃斯佩兰萨（La Esperanza）基地的43名科学家团队及军方人员中，有24人感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）。

为预防起见，这染疫的24人当中9人，已搭乘直升机撤离当地，前往首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）。他们都没有症状。

自阿根廷2021年施打疫苗作业开始之前，他们就一直待在南极洲，预计将飞到首都接种疫苗。由于担忧必须在南极洲极地气候环境下处理可能的副作用，他们早先决定等回到国内再施打疫苗。

其余15名检测呈阳性反应者也都没症状，他们跟着其他队员留在基地。所有人都打了疫苗。

先前南极洲通报的首例确诊，是2020年12月在一处智利基地验出。

奥杜萨表示，埃斯佩兰萨基地疫情在「控制之中」。他又说，其他所有的阿根廷基地也维持零确诊。

埃斯佩兰萨基地于1952年建立，位于南极洲西北部，是阿根廷的13个极地基地之一，其中6处属于永久基地。在冬季，有科学家、军方工作人员和助理大约200人驻守永久基地；在夏季人数则大致加倍。

奥杜萨表示，埃斯佩兰萨是在本月12日开始爆发疫情的，当时基地一名人员可能被新到人员感染。

为了预防南极洲各驻地爆发疫情，阿根廷当局已自去年12月起，在一艘破冰船上隔离与检测约300名科学家与军方人员，目前这艘船正载着他们返回南极洲。

阿根廷和其他许多国家一样，正努力对抗第3波疫情，阿根廷每天通报新增确诊逾10万例。

人口4500万的阿根廷自2020年3月以来，通报确诊逾740万人、11万8000人不治。（译者：纪锦玲）

© 2022 AFP