阿根廷启聪学校性侵案 2修女7员工受审

广告 继续浏览后续

（法新社布宜诺斯艾利斯3日电） 阿根廷一所启聪学校的两名修女与校内7名女性职员，今天因涉及校内听障儿童性侵案而出庭受审。这起案件在2016年遭揭露后，震惊现任教宗方济各的祖国阿根廷。

该所学校的两名神父涉性侵罪，其中包括对约20名未成年者犯下强暴罪行，在2019年11月分别遭判处超过40年徒刑。

2004到2016年间，两名神父涉嫌在这所位于曼多萨（Mendoza）的安东尼奥普罗佛洛学校（Antonio Provolo Institute）性侵学童，这是此案的第2次审判。曼多萨位于首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）西方约1000公里处。

受害者当时年龄介于4岁至17岁间。性侵案于2016年首度浮出台面后，启聪学校内多名员工遭逮捕。

一审时，两名神父－阿根廷神父科巴柯（Horacio Corbacho）与义大利神父科拉迪（Nicola Corradi），分别遭判45年与42年徒刑。

除了两名神父外，该校工友葛梅兹（Armando Gomez）也因性侵罪被判处18年徒刑，还有一名前辅祭男童现年50多岁，也因坦承性侵5名儿童而遭判处10年徒刑。

此次审判的重点人物是46岁的日本裔修女（Kumiko Kosaka），她遭控加重性侵与掩饰犯行罪。

另名53岁修女马蒂内兹（Paraguayan Asuncion Martinez），连同该校法律代表、一名心理学家、一名厨工以及校内4名主任，皆遭控协助掩盖罪行「危害未成年」。

该校受害人克劳第亚（Claudia）的姊妹拉贝盖里（Erica Labeguerie）说：「如果没有这些负责照顾孩童的修女、社工、学校主任以及整个共犯结构，就不会有这些罪行，科巴柯与科拉迪不是唯一的犯罪者。」

另名受害人、现年29岁的黛安娜（Daiana）的父亲利札拉加（Ariel Lizarraga）说：「他们掩盖所有事。他们不让小孩学手语，以免丑闻曝光。」

© 2021 AFP