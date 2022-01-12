阿根廷堕胎合法化满1周年 女性处境改善不多

（法新社布宜诺斯艾利斯12日电） 一年前，阿根廷成为少数堕胎合法化的拉丁美洲国家之一。尽管这项立法替国内女性带来希望，但事实证明，在偏乡地区，改变人们心态、实务做法和基础设施都很困难。

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2021年1月14日，允许妇女怀孕14周内堕胎的法案正式成为法律，让首都布宜诺斯艾利斯（Buenos Aires）的女性开心庆祝。然而，对于许多居住在偏远、保守地区的女性而言，她们面临的困境并未因为新法过关而有所改善。

33岁妇女罗德里格斯（Monik Rodriguez）告诉法新社：「在村庄里，你早上去做超音波检查，下午面包店师傅就会恭喜你怀孕了。」

在风气保守、信奉天主教的沙尔塔省（Salta），拥有3个孩子的罗德里格斯专门替想要堕胎的妇女提供服务，陪伴她们完成目标。

罗德里格斯说：「有些事情不需要偷偷摸摸。」为推动公民组织「女性力量」（Women's Strength）发起的计画，她每月最多会接到125通电话。

「最重要的就是倾听，帮助她们努力克服障碍，陪伴她们通过卫生体系，让她们不致迷失在繁琐的官僚制度中。」

罗德里格斯接听的电话来自状况各异的女性，包括青少女、初为人母者、有大家庭的女性，甚至还有即将进入更年期的妇女。

罗德里格斯透露，10年前她就成为母亲，也曾秘密堕胎，「在求助专线上，我们不会主动建议女性堕胎，但我们会让女性知道，当个妈妈不完全是件浪漫的事」。

「正因为（怀孕女性）被迫保密，让她们更担心害怕，加上错误资讯满天飞，导致女性面临更多危险状况。」

© 2022 AFP