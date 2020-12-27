阿根廷堕胎法案29日表决 天主教会和福音派联手反对

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（法新社布宜诺斯艾利斯27日电） 阿根廷参议院29日将辩论和表决是否允许孕妇在怀孕14周内自愿堕胎。现在该国天主教会和福音派基督徒正联手竭力对抗这项措施。

阿根廷众议院11日已通过上述堕胎合法化的法案。两年前，众议院也曾通过类似法案，但在天主教和福音派教徒坚定反对下，参议院最后挡下法案。

目前阿根廷只允许遭性侵和危及母亲性命这两种情况才能堕胎。

阿根廷宪法虽保障宗教自由，并于1994年改革后取消总统须为天主教徒的要求，但宪法序言仍提及上帝，宪法第2条也保证政府对天主教会的支持。

社会学家马利马奇（Fortunato Mallimaci）表示：「阿根廷天主教会影响力很大，政界有非常坚固的天主教文化。宗教团体寻求政府支持；政府自觉不够力时，也会寻求宗教团体支持。时至今日，天主教会在政治面的影响力还大过宗教面。」

天主教在教宗方济各（Pope Francis）的故乡阿根廷，是一股强劲势力。根据马利马奇，政府会支付薪酬给大主教和补助天主教办学。在阿根廷，天主教学校在教育界占36%。

不过，在福音派基督徒势力增长之际，天主教影响力正渐渐减少。根据政府机构2019年调查，62%阿根廷人自认是天主教徒、18.9%自认不信教、15.3%为福音派基督徒。

福音派自2018年起加入抗议堕胎合法化的行列。马利马奇指向福音派抗议时挥舞的淡蓝色手巾表示，福音派有股气势，「天主教徒不会那样动员」。

尽管阿根廷福音派教会持续成长，但他们的政治分量仍比不上其他国家，像巴西福音派可以仰赖国会党团。阿根廷福音派的力量存在于街头抗议，29日他们势将采取行动，到国会前与堕胎权支持者对峙。

© 2020 AFP