阿根廷大危机20周年 数万人上街示威反撙节

（法新社布宜诺斯艾利斯20日电） 成千上万示威者今天走上阿根廷首都布宜诺斯艾利斯街头，纪念「大危机」20周年。当年的经济崩溃引发社会动荡，39人在政府镇压行动中丧命。

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今天中午，数十个工会、社会运动团体及倾左党派来到总统府前的五月广场（Plaza de Mayo），纪念2001年这场事件。这些人昨晚举行守夜活动直至深夜。

今天这场示威活动的时空背景与2001年差相仿佛，都有庞大的债务，也都和国际货币基金（IMF）签订了协议。似曾相识的背景，让阿国民众忧心撙节政策又一次近在眼前。

工人党（Worker's Party）支持者索拉诺（Gabriel Solano）告诉法新社：「12月20日是阿根廷很重要的纪念日。」

「20年过去了，我们看到的状况差不多一样，民不聊生，与国际货币基金议定的方案，正以调整计画威胁着百姓。」

「我们回到这里，来到五月广场，是想表达人们不想要有另一个调整措施。」

示威者高举旗帜，痛斥国际货币基金以及赞成用撙节解决阿国经济问题的政治人物。

2001年12月，在一场因资金外逃引发的现金危机中，多年来不断高筑的债台与撙节措施对撞，引爆劫掠与暴乱，时任总统戴拉鲁亚（Fernando de la Rua）在48小时内宣布辞职，搭直升机仓皇逃离。

接任的萨阿（Adolfo Rodriguez Saa）只当了1星期总统，但在这短短的1星期中，他宣布了阿根廷将不履行1000亿美元的债务。

「大危机」在这个人口4500万、通膨全球数一数二、贫穷率高达42%国家的人民心中留下了永久的伤痕，人们时时担心着，不知道哪天，金融危机将会再次降临。

© 2021 AFP