阿根廷总统视察森林大火 座车遭民众包围攻击

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（法新社布宜诺斯艾利斯13日电） 阿根廷总统艾柏托今天视察一处遭森林大火摧残的地区时，数十名抗议的民众包围他搭乘的小巴士，猛烈拍打车窗，甚至扔石头击碎了车窗。

艾柏托（Alberto Fernandez）造访阿根廷南部的巴塔哥尼亚（Patagonia）地区，当他准备离开当地城镇普埃洛湖（Lago Puelo）的社区中心时，抗议群众朝他和代表团推进，使得总统不得不躲在人墙之后。

阿根廷TN电视台和「号角报」（Clarin）播出的影像显示，抗议民众接着拦下艾柏托搭乘的小巴士，对着车猛拍猛踢，混乱中有人拿石头就丢，车窗应声碎裂。

由于仅少数警察在场维持秩序，抗议群众得以将艾柏托的车队困住几分钟，其中一些人更冲上前去，趴在艾柏托座车的引擎盖上。

车队一脱困，马上闪过人群，和艾柏托搭乘的小巴士一起驶离现场。

号角报报导指出，抗议群众抗不满巴塔哥尼亚地区丘布特省（Chubut）的矿产企划，更不满当地的省长。

而巴塔哥尼亚地区的森林大火导致1人身亡，11人下落不明。

大火逼近下，数十名民众被迫撤离，约200栋房屋遭毁。当局表示，野火还导致部分城镇断水断电。

阿根廷媒体今天报导，野火疑似是本周稍早有人蓄意纵火而起，至今波及了多个城镇，并烧掉约1万5000公顷的林地。

© 2021 AFP