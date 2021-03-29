阿根廷总统：欠IMF债务目前无力偿还

广告 继续浏览后续

（法新社布宜诺斯艾利斯28日电） 阿根廷总统艾柏托（Alberto Fernandez）今天表示，阿根廷欠国际货币基金（IMF）的债务若依原来条件恐怕「无法偿还」。

艾柏托自2019年12月上任以来，便一直设法协商几项为数数十亿美元的债务。

人口有4500万人的阿根廷，自2018年年中开始经济衰退。

艾柏托告诉普拉塔电台（Del Plata）：「我们所继承的债务，以目前条件是无法偿还的，我们正在看如何与IMF协商，以取得最好条件。」

上周，阿根廷经济部长古兹曼（Martin Guzman）前往华府，与IMF主管见面。

会谈结束时，IMF说，双方达成「一项共识，就是必须维持总体经济永续发展，以及维护后疫情时期的经济复苏」。

艾柏特表示，阿根廷今年必须还IMF债务35亿美元，2022年还180亿美元，以及2023年190亿美元。

他说：「我们有什么机会在明年偿还180亿美元？没有。」

艾柏特说：「今年要付35亿美元就已经很困难了，另外还得偿还25亿美元给巴黎俱乐部（Paris Club）。」巴黎俱乐部由债权国家组成，希望为陷于困境的债务国找到可长可久的解决方式。

阿根廷前总统马克里（Mauricio Macri）任内安排向IMF贷款570亿美元，阿根廷已收到其中440亿美元款项。

© 2021 AFP