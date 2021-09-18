阿根廷执政联盟选举失利 正副总统争执后重组内阁

广告 继续浏览后续

（法新社布宜诺斯艾利斯17日电） 阿根廷总统艾柏托．费南德兹（Alberto Fernandez）为平息一场政治危机，在今天宣布成立新内阁。他是在执政联盟于期中选举初选失利后，在本周和副总统出现激烈争执。

副总统克莉丝蒂娜．费南德兹（Cristina Fernandez de Kirchner）昨天才发出公开信，要求总统重组内阁，这让执政联盟在周末初选表现疲软后产生的危机持续加深。

阿根廷总统府宣布，图库曼省（Tucuman）省长曼苏尔（Juan Manzur）将接替卡费洛（Santiago Cafiero）担任幕僚长。卡费洛则取代人在墨西哥的索拉（Felipe Sola）成为新任外交部长。

将在20日宣誓就职的新阁员，还包括掌管安全事务的阿尼巴尔．费南德兹（Anibal Fernandez）、掌管农渔牧业的杜明奎（Julian Dominguez）、掌管教育的珀兹克（Juan Perzyck）、掌管科学和技术的菲缪斯（Daniel Filmus）。

另外，罗斯（Juan Ross）被指派取代毕昂迪（Juan Pablo Biondi），成为新任新闻传播部长。曾任总统的克莉丝蒂娜过去公开反对毕昂迪，指控他策动「秘密活动」。

执政的「众人阵线党」（Frente de Todos）联盟在上周末的期中选举初选中，全国得票率仅31%，选后艾柏托．费南德兹和克莉丝蒂娜就经历这届政府最严重的危机。

© 2021 AFP