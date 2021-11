阿根廷欢庆LGBTQ与女权进展 数千人游行吁立法

(法新社布宜诺斯艾利斯6日电) 数以千计民众今天以数小时的音乐演奏和游行方式,在布宜诺斯艾利斯市中心庆祝阿根廷LGBTQ(同性恋、双性恋、跨性别及酷儿)与女权团体取得大幅进展。 这场游行节庆气息浓厚,但反歧视办公室负责人殷凡特(Ornella Infante)告诉记者,「我们欢庆得到的胜利,但也要求国会处理」已经提出的跨性别人士权利及反歧视法案。 国会前广场以及历史悠久的五月广场(Plaza de Mayo)都挤满了游行人潮。街头有民众跳舞与音乐人演出,还有人在服装上精心打扮,来庆祝多元认同。

广告 继续浏览后续

「阿根廷变性与跨性别变装症者协会」(Association of Transsexual and Transgender Transvestites of Argentina, ATTTA)领袖、60岁的罗布雷斯(Mary Robles)告诉法新社:「我们要求立法作为历史赔偿,有年长女性遭到迫害,她们不能读书或取得医疗照护。」 游行群众也高举「特鲁尔失踪」(Missing Teruel)的标语,要求查明22岁变性人特鲁尔.托瑞(Tehuel de la Torre)的下落。特鲁尔.托瑞3月间离家面试工作时失踪。

© 2021 AFP