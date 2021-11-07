阿根廷欢庆LGBTQ与女权进展 数千人游行吁立法
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（法新社布宜诺斯艾利斯6日电） 数以千计民众今天以数小时的音乐演奏和游行方式，在布宜诺斯艾利斯市中心庆祝阿根廷LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）与女权团体取得大幅进展。 这场游行节庆气息浓厚，但反歧视办公室负责人殷凡特（Ornella Infante）告诉记者，「我们欢庆得到的胜利，但也要求国会处理」已经提出的跨性别人士权利及反歧视法案。 国会前广场以及历史悠久的五月广场（Plaza de Mayo）都挤满了游行人潮。街头有民众跳舞与音乐人演出，还有人在服装上精心打扮，来庆祝多元认同。
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「阿根廷变性与跨性别变装症者协会」（Association of Transsexual and Transgender Transvestites of Argentina, ATTTA）领袖、60岁的罗布雷斯（Mary Robles）告诉法新社：「我们要求立法作为历史赔偿，有年长女性遭到迫害，她们不能读书或取得医疗照护。」 游行群众也高举「特鲁尔失踪」（Missing Teruel）的标语，要求查明22岁变性人特鲁尔．托瑞（Tehuel de la Torre）的下落。特鲁尔．托瑞3月间离家面试工作时失踪。
© 2021 AFP