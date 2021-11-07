阿根廷欢庆LGBTQ与女权进展 数千人游行吁立法

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（法新社布宜诺斯艾利斯6日电） 数以千计民众今天以数小时的音乐演奏和游行方式，在布宜诺斯艾利斯市中心庆祝阿根廷LGBTQ（同性恋、双性恋、跨性别及酷儿）与女权团体取得大幅进展。 这场游行节庆气息浓厚，但反歧视办公室负责人殷凡特（Ornella Infante）告诉记者，「我们欢庆得到的胜利，但也要求国会处理」已经提出的跨性别人士权利及反歧视法案。 国会前广场以及历史悠久的五月广场（Plaza de Mayo）都挤满了游行人潮。街头有民众跳舞与音乐人演出，还有人在服装上精心打扮，来庆祝多元认同。