阿根廷经济重创 数万人上街头示威求工作

广告 继续浏览后续

（法新社布宜诺斯艾利斯16日电） 阿根廷首都布宜诺斯艾利斯今天有数万民众走上街头，直言快活不下去，要求政府改善经济状况。阿根廷正饱受高通货膨涨、高失业率以及日益严重的贫困所苦。

民怨爆发之际，总统艾柏托．费南德兹（Alberto Fernandez）的执政联盟在11月国会大选前初选遭受沉重打击，参议院多数席次恐怕不保。

阿根廷劳工阶级要求工作饭碗，同时增加粮食补贴，原已严重的经济危机因COVID-19（2019冠状病毒疾病）而恶化，4500万人口中多达42%陷入贫困。

一名自称是3个孩子母亲的示威者吉塞拉（Gisela）告诉法新社：「我不支持或反对政府…我们只是想要工作，我们想要工厂。」

自2018年以来的经济衰退中，阿根廷是世界上通膨最严重的国家之一。1月至8月为32%，且欠国际货币基金（IMF）440亿美元，本月必须支付19亿美元，12月前还要再支付另一笔19亿美元。

阿根廷去年GDP下降9.9%。阿根廷政府今天预测，2022年经济增长率为4%，通膨率为33%。

阿根廷订于11月14日举行国会选举，将改选众议院一半席次和参议院1/3席次的议员，中间偏左的执政联盟众人阵线党（Frente de Todos）在上周末举行的期中选举初选，仅拿下不到31%的选票。

抗议者贝里波尼（Eduardo Belliboni）告诉法新社：「我不知道为什么他们（当局）会感到惊讶，你可以看到他们并不住在我们社区，但民众对于没有工作和教育的愤慨是显而易见的。」

© 2021 AFP