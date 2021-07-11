阿根廷美洲杯夺冠 梅西终尝领军国家队封王滋味

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（法新社里约10日电） 阿根廷今天在美洲杯足球赛冠军战靠迪马利亚（Angel Di Maria）进球，1比0战胜地主巴西夺冠，阿根廷巨星梅西（Lionel Messi）终于拿到领军国家队的首座国际大赛金杯。

阿根廷在里约的马拉卡纳体育馆（Maracana stadium）击败巴西封王，终止了阿根廷28年的重大国际赛冠军荒，也让巴西2500多天来在自家主场保持不败的纪录打住。阿根廷前次在重大国际赛封王，已要回溯至1993年美洲杯决赛2比1击败墨西哥。

选手生涯步入晚年的梅西，终于在34岁这年一圆身披蓝白条纹国家队战袍夺冠之梦，29岁的巴西球星内马尔（Neymar）则仍在等领军国家队的首冠；巴西2019年于自家举办的美洲杯封王时，当年内马尔因伤没参赛。

两军今天激烈交锋，阿根廷与巴西各吞5张、4张黄牌，7张是在下半场。全场唯一进球是第22分钟，阿根廷德保罗（Rodrigo De Paul）一记超漂亮长传过前场，让快速推进到巴西禁区的迪马利亚挑射，球刚好越过巴西门将艾德森（Ederson）入网。

原本梅西有机会扩大战果，但错失在比赛结束前2分钟一个已单刀面对巴西门将的绝佳机会，没能追加分数。

这是阿根廷队史第15座美洲杯冠军，追上乌拉圭并列美洲杯封王最多次球队。今天赢球让阿根廷主帅斯卡洛尼（Lionel Scaloni）的连续不败场次推进到20场，也让巴西吞下自2018年世足8强赛败给比利时后的首场正式国际赛败绩。

© 2021 AFP