阿罗萨雷纳开轰还盗本垒 光芒破红袜季后赛开胡

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（法新社洛杉矶7日电） 美国职棒大联盟坦帕湾光芒队阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）今天敲出生涯季后赛第11轰，还演出成功盗本垒，光芒终场5比0击败波士顿红袜。

去年世界大赛败给洛杉矶道奇的光芒，目前在5战3胜制的美联分区季后赛系列取得1比0领先。

阿罗萨雷纳无疑是光芒赢球大功臣，他5局下轰出阳春炮，7局下还靠快腿盗本垒，从红袜救援投手泰勒（Josh Taylor）身后滑进，将双方分差拉开为5比0。这是继巴艾兹（Javier Baez）2016年国联冠军系列赛后，再次出现季后赛成功盗本垒。

光芒1局下半首名打者阿罗萨雷纳（Randy Arozarena）获保送，下一棒佛朗哥（Wander Franco）的二垒安打让球队先驰得点，迪亚兹（Yandy Diaz）两出局后敲安，光芒再添1分。

红袜先发投手罗德里格斯此役只投1.2局就退场，有1次三振、2个保送，被击出两支安打，丢掉2分都是自责分，最后承担败投。

握有两分领先的光芒，靠着克鲁兹（Nelson Cruz）、阿罗萨雷纳在3下、5下各挥出1支阳春全垒打，取得4比0领先。

6上光芒主动换下投了5局的麦克纳汉，他今天在5局投球中，送出3次三振，没有保送，被击出5支安打但没有丢分，拿下这场比赛的胜投。

© 2021 AFP