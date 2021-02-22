陆港澳办主任夏宝龙 阐述「爱国者治港」标准

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（法新社香港22日电） 中国大陆全国政协副主席、国务院港澳办主任夏宝龙今天阐述「爱国者治港」的标准和要求，列出相关原则确保香港管治权牢牢掌握在「爱国爱港者」手中。

大陆全国港澳研究会今天选在大陆年度「两会」（全国人大与政协全国委员会）两周后将登场的前夕，举行视讯研讨会，讨论落实「爱国者治港」、改革香港选举制度等议题，外界关切北京准备加紧严控香港。

据港澳办发布的新闻稿，夏宝龙在研讨会指出，落实「爱国者治港」原则要完善相关制度，要多措并举、综合施策，其中最关键、最急迫的是要完善相关制度，特别是要「抓紧完善有关选举制度」，确保香港管治权牢牢掌握在爱国爱港者手中。

夏宝龙指出，爱国者必然真心维护大陆国家主权、安全、发展利益。反中乱港者则相反，不仅不会维护大陆国家主权、安全、发展利益，还会蓄意从事危害大陆国家主权、安全、发展利益的活动。

香港1997年回归中国，但从港英殖民时期以来就无真正意义的民主。2019年反修例暴力示威席卷香港、反对派政客在区议会选举大胜后，北京决定加大管控力度。去年两会时，全国人大通过港区国安法，将许多异议人士定为非法，限缩一国两制的弹性。

夏宝龙指出，进一步完善香港的选举制度，在宪法和基本法规定的框架内，堵塞有关法律漏洞，既保证各类选举的公正、公平、公开，又切实有效地阻止反中乱港分子、国际反华势力政治代理人进入港府行政机关。

法新社认为，夏宝龙的谈话显示北京已不容反对派候选人在香港的选举有容身之处。

© 2021 AFP