陆长五B残骸最终落入印度洋 美仍故弄玄虚

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（法新社北京9日电） 中国太空部门指出，长征五B 遥二运载火箭末级残骸已于台北时间今天上午10时24分落入大气层，随后掉入东经72.47度、北纬2.65度的印度洋海域，让18吨残骸会掉在何处的揣测落幕。

中国于4月29日在海南的文昌发射长征五B火箭，将天和核心舱送入地球轨道构建中国太空站。

北京官员先前虽已表示，长五B的残骸对人群造成的风险微乎其微，但美国国家航空暨太空总署（NASA）与部分西方专家彷佛惟恐天下不乱，不断称如此庞大的失控的火箭掉落，恐酿灾损。

1979年NASA重达76吨的Skylab太空站残骸摔落地球，部分残骸掉入澳洲土地，近年还曾发生SpaceX火箭残骸掉回地球后，落在人口居住地带。

中国载人航天工程办公室发布声明指出，经监测分析，上午10时24分，长征五B遥二运载火箭末级残骸已再入大气层，绝大部分器件于重返大气层过程中烧毁，部分掉落在马尔地夫群岛附近的印度洋海域。

使用美军资料追踪的Space-Track网站表示，美国系统最后记录到长五B残骸的位置是在沙乌地阿拉伯上空。

Space-Track推文道：「相关操作人员确认，火箭残骸确实落入马尔地夫群岛北方的印度洋水域。」

尽管如此，美军的太空司令部却故弄玄虚，只说长五B残骸是在北京时间上午10时15分飞越阿拉伯半岛，「不确定掉在陆地或海里」。

© 2021 AFP