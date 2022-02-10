陈巍北京冬奥花滑摘金 5度四周跳技压群雄

（法新社北京10日电） 北京冬奥男子花滑比赛结果出炉，美国华裔选手陈巍在英国歌手艾尔顿强的「火箭人」歌声中5度完成「四周跳」，轻取卫冕日本名将羽生结弦摘金。

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三届世界冠军陈巍（Nathan Chen）最后以332.60分的总分夺得他唯一未能获得的大奖，比第二名选手多了20多分。

陈巍前几天的表现已预告他此番来势汹汹，4日他在花式滑冰团体赛单人短曲项目拿到仅差世界纪录0.11分的精彩表现，而那项世界纪录的保持人，正是羽生结弦。

陈巍8日则在短曲项目拿下刷新世界纪录的113.97分。

他说：「我从来没有想过能在我的职业生涯中做到这一步。」

「我当然一直梦想参加奥运并赢得冠军，但我好像不知道能否实现这个梦想。我还没有时间来充分处理这个问题，但到目前为止，这真是太神奇了。」

在艾尔顿强（Elton John）的火箭人（rocketman）歌曲声中，陈巍果然不负「四周跳之王」（quad king）的盛名，在观众的欢呼声中5度完成「四周跳」的动作。

随着比赛音乐停止，陈巍如释重负地将头后仰。（译者：林沂锋/核稿：陈政一）

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