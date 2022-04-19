限制安理会常任理事国动用否决权 联合国大会将辩论

（法新社纽约联合国总部19日电） 联合国大会预定今天召开会议，讨论列支敦斯登领衔提出的一项决议草案，这项草案要求安全理事会5个常任理事国动用否决权时必须提出正当理由。 这项获得美国力挺的提案，目的是让常任理事国减少动用否决权。先前即已有人提出类似想法，现在因为俄罗斯入侵乌克兰又被重新提出讨论。 联合国宪章明文规定，安理会应以全球和平捍卫者的身分介入冲突，但莫斯科手握的否决权，却可瘫痪安理会行动。 外交人士说，列支敦斯登的提案获得美国在内约50国背书。

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安理会另有10个无否决权的非常任理事国。 法新社取得的草案内容显示，若1个或多个常任理事国动用否决权，联合国193个成员将在10个工作天内召开大会讨论。 背书力挺此案的国家包括乌克兰，以及希望在安理会日后扩张时能取得常任理事国席次的日本和德国。 外交界人士说，法国虽非共同提案者，但仍会投下赞成票。这项备受争议的提案需要英国和中俄力挺，但目前不清楚他们会如何投票。

前苏联1946年首次动用否决权以来，莫斯科当局已动用了143次否决权，远高于美国86次，英国30次以及中法各18次。

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